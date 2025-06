Projet « Rivages Normands 2100 » – Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes 17 juin 2025

Projet « Rivages Normands 2100 » Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Mardi 17 juin, 09h00 Entrée libre

« Le programme Rivages Normands 2100 a pour but de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur les nappes phréatiques du littoral et leurs conséquences socio-économiques. L’objectif est d’accompagner les acteurs locaux dans la co-construction de scénarios d’adaptation des territoires.

Pour cela, un réseau piézométrique inédit, piloté par les collectivités, assure une surveillance précise des nappes littorales, afin de mieux évaluer les risques d’inondations liés à la montée du niveau marin et à l’augmentation des précipitations.

Le projet a contribué à développer HYDROMODPY, un outil simple et flexible de modélisation hydrogéologique basé sur MODFLOW. Il permet d’intégrer facilement les scénarios climatiques du GIEC et facilite le dialogue entre chercheurs, collectivités et acteurs locaux.

Ainsi, Rivages Normands 2100 transforme les modèles complexes en outils de partage de connaissances, favorisant la participation et l’appropriation des risques liés aux nappes phréatiques dans un contexte de changement climatique. »

En présentiel et en ligne : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/62487174753](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/62487174753)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/62487174753 )

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine