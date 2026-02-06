Projet Rustik bal folk

Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Projet Rustik, bal folk, escapade sonore entre tradition et modernité

Organisé par Eco-Triouzoune .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 83 07 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projet Rustik bal folk

L’événement Projet Rustik bal folk Meymac a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze