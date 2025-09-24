PROJET SERPICO EN CONCERT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
PROJET SERPICO EN CONCERT
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-09-24 20:30:00
fin : 2025-09-27 21:45:00
2025-09-24
On leur a dit qu’ils font penser à Bashung, Higelin, cette manière de raconter la vie qu’il y a avant la mort. Ici, beaucoup de chapelles musicales sont visitées mais le rock reste tenace parmi celles-ci
Projet Serpico pourrait symboliser le grand remplacement de la machine par l’homme.
Tout y est fait à la maison selon une bonne vieille recette si c’est bon pour nous, c’est bon pour vous ! 13 .
English :
We’ve told them they remind us of Bashung and Higelin, with their way of telling the story of life before death. Here, many musical chapels are visited, but rock remains tenacious among them
German :
Wir haben ihnen gesagt, dass sie an Bashung und Higelin erinnern, an die Art und Weise, wie sie vom Leben vor dem Tod erzählen. Hier werden viele musikalische Kapellen besucht, aber der Rock bleibt unter ihnen hartnäckig
Italiano :
Abbiamo detto loro che ci ricordano Bashung e Higelin, con il loro modo di parlare della vita prima della morte. Qui si visitano molte cappelle musicali, ma il rock rimane tenace tra loro
Espanol :
Les hemos dicho que nos recuerdan a Bashung e Higelin, con su forma de hablar de la vida antes de la muerte. Aquí se visitan muchas capillas musicales, pero el rock sigue siendo tenaz entre ellos
