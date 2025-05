Projet Siesta ! – Isserpent, 11 mai 2025 14:30, Isserpent.

Allier

Projet Siesta ! Espace de Froment Isserpent

Début : 2025-05-11 14:30:00

fin : 2025-05-11 15:05:00

2025-05-11

Sieste littéraire proposée par la compagnie Et Patati Patata (sortie de résidence), suivie d’un échange convivial avec les artistes. Buvette organisée par les associations d’Isserpent.

Espace de Froment

Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cie_etpatatipatata@yahoo.fr

English : Siesta project !

Literary siesta by the company Et Patati Patata (out of residency), followed by a friendly chat with the artists. Refreshment bar organised by Isserpent associations.

German :

Sieste littéraire vorgeschlagen von der Compagnie Et Patati Patata (sortie de résidence), gefolgt von einem gemütlichen Austausch mit den Künstlern. Getränke werden von den Vereinen von Isserpent organisiert.

Italiano :

Siesta letteraria a cura della compagnia Et Patati Patata (fuori residenza), seguita da una chiacchierata conviviale con gli artisti. Bar ristoro a cura delle associazioni Isserpent.

Espanol :

Siesta literaria a cargo de la compañía Et Patati Patata (fuera de residencia), seguida de una charla de convivencia con los artistas. Bar de refrescos organizado por las asociaciones Isserpent.

