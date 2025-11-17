Projet SOUNDMARK visite sonore du quartier des Sablons Le Mans

Projet SOUNDMARK visite sonore du quartier des Sablons

60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-21

Découvrez un quartier populaire du Mans à travers une visite sonore innovante proposée par les étudiants du Master Patrimoine et Développement Local de l’Université du Mans ainsi que par le collectif SOUNDMARK

D’octobre 2025 à janvier 2026, 17 étudiants ont travaillé au cœur du quartier des Sablons pour imaginer une visite sonore inédite présentée à la biennale Le Mans Sonore 2026. Venez découvrir un parcours patrimonial innovant, basé sur la valorisation du projet artistique et le collectif artistique ??????????????????, portés par 4 artistes

• Denis Muzet (artiste sonore)

• Madlen Herrström (artiste plasticienne)

• Selma Muzet Herrström (artiste textile)

• Victor Muzet Herrström (artiste numérique)

Le parcours sera développé grâce à la solution interactive Roadmaker d’Aous Karoui et mise à disposition par Le Mans Métropole.

Rendez-vous sur la quinzaine de la Biennale.

Informations à venir. .

60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72039 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 julien.corre@lemans.fr

English :

Discover a working-class district of Le Mans through an innovative audio tour proposed by students from the Heritage and Local Development Master’s program at the University of Le Mans and the SOUNDMARK collective

German :

Entdecken Sie ein beliebtes Viertel in Le Mans durch eine innovative Klangführung, die von den Studenten des Masterstudiengangs Heritage and Local Development der Universität Le Mans sowie dem Kollektiv SOUNDMARK angeboten wird

Italiano :

Scoprite un quartiere popolare di Le Mans attraverso un innovativo tour audio guidato dagli studenti del Master in Patrimonio e Sviluppo Locale dell’Università di Le Mans e dal collettivo SOUNDMARK

Espanol :

Descubra un barrio popular de Le Mans a través de un innovador recorrido sonoro dirigido por estudiantes del Máster en Patrimonio y Desarrollo Local de la Universidad de Le Mans y el colectivo SOUNDMARK

L’événement Projet SOUNDMARK visite sonore du quartier des Sablons Le Mans a été mis à jour le 2025-11-14 par CDT72