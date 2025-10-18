Projet théatre Médiathèque de Montaudin Montaudin

Projet théatre Médiathèque de Montaudin Montaudin samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque de Montaudin 1 bis, place de l'église Montaudin Mayenne

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2026-06-13 15:30:00

2025-10-18 2025-12-20 2026-02-14 2026-04-11 2026-06-13

Étalé d’octobre à juin, ce projet théâtre vous permettra d’aborder le théatre à travers 5 ateliers de pratique ludique avec des comédiens qui vous communiqueront leur passion.

Gratuit

tout public à partir de 8 ans

sur réservation (25 pers. max.) .

Médiathèque de Montaudin 1 bis, place de l’église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr

English :

Theater project

German :

Theaterprojekt

Italiano :

Progetto teatrale

Espanol :

Proyecto teatral

