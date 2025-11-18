Projetez vous vers un avenir dans le nucléaire Saint-Laurent-Nouan – Agence BLOIS LAPLACE Saint-Laurent-Nouan

Projetez vous vers un avenir dans le nucléaire Mardi 18 novembre, 08h00 Saint-Laurent-Nouan – Agence BLOIS LAPLACE Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Découvrez les opportunités professionnelles qu’offre le secteur nucléaire. Venez à la rencontre des salariées et salariés. Découvrez les métiers et les formations à venir. Visitez le centre le Pôle Formation de l’UIMM. Les métiers du nucléaire sont essentiels pour la transition énergétique et la réduction des émissions de CO2, ce qui confère un sentiment de contribuer positivement à l’environnement. De plus, travailler dans le nucléaire permet d’acquérir des compétences techniques pointues et de

Saint-Laurent-Nouan – Agence BLOIS LAPLACE 41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/511012 »}]

Découvrez les opportunités professionnelles qu’offre le secteur nucléaire. Venez à la rencontre des salariées et salariés. Découvrez les métiers et les formations à venir. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie