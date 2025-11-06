Prolégomènes Dumky, suspens théâtral et musical Scène du Canal – Espace Jemmapes Paris

Prolégomènes Dumky, suspens théâtral et musical Scène du Canal – Espace Jemmapes Paris jeudi 6 novembre 2025.

Quel est le métier de musicien ?

Trois jeunes instrumentistes répètent le trio « Dumky » d’Antonín Dvořák.

Ils se prêtent au jeu théâtral pour nous dévoiler ce qui est habituellement invisible : de quoi est faite la musique avant le moment du concert.

Scènes réalistes improvisées et questionnements introspectifs nous entraînent au coeur de la partition, et de leur univers intérieur.

Le trio pour piano et cordes n°4 “Dumky” se fait d’abord entendre sous une forme déconstruite et fragmentée créant ainsi un étrange « suspens » musical.

Au bout de ce cheminement singulier, le concert peut commencer.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 06 novembre 2025

de 11h00 à 12h30

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Scène du Canal – Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

