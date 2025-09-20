Prolongation de l’exposition sur les vélos anciens Musée des Amériques Auch

Prolongation de l’exposition sur les vélos anciens Musée des Amériques Auch samedi 20 septembre 2025.

Prolongation de l’exposition sur les vélos anciens 20 et 21 septembre Musée des Amériques Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Prolongation jusqu’au 30 septembre 2025

À l’occasion du départ de la 12e étape du tour de France à Auch en juillet dernier, le musée des Amériques-Auch a choisi d’honorer la mémoire du cyclisme en présentant quelques pièces historiques de vélocipède, tricycle, Grand Bi ou vélo de course. Au travers de marques emblématiques comme Benon, Clément, James Carver ou Peugeot, venez-vous replonger dans l’histoire du vélo de 1869 à 1905 !

Ces cycles proviennent de la collection particulière de Marco Lebreton. Coureur, voyageur, moniteur et maintenant collectionneur. Amoureux de ces mécaniques qu’il compare à des œuvres d’art, il les démonte, les restaure, roule avec et partage sa passion aux tournants d’évènements et d’expositions comme celle, cet été, du musée des Amériques-Auch.

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr https://www.facebook.com/ameriquesauch/;https://www.instagram.com/museedesameriquesauch/ Les parties les plus anciennes de l’église ne remontent pas au-delà du XVe siècle. Avant la fondation du couvent, en 1386, il existait déjà à cet emplacement une église hors les murs, dont il ne reste rien. De l’église du XVe siècle subsistent deux voûtes au nord et la chapelle de la Vierge au sud. L’édifice affecte un plan commun aux monuments de l’ordre, avec une seule rangée de piliers divisant l’édifice en deux nefs inégales dans lesquelles prenaient place les fidèles et les religieux. L’entrée de l’église est ornée de pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens, soutenant un fronton triangulaire du XVIIe siècle. Un escalier descend dans la nef depuis cette porte surélevée. L’abside gothique a disparu. En 1643, la façade et la nef furent refaites par les architectes Jean et Pierre Castéra. Le cloître fut également reconstruit par leurs soins. En 1780, Jean-Jacques de Pommaret, prieur, fait construire la partie des bâtiments conventuels qui longe la rue et celle qui mène au Gers. En 1793, l’ancien clocher est démoli. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

Prolongation jusqu’au 30 septembre 2025

© Musée des Amériques-Auch