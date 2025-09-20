Prolongation d’exposition « En mots et en images » Bibliothèque de lecture publique – Michel Butor Lucinges

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Archipel Butor propose aux visiteurs une programmation originale et ouverte à toutes et tous.

À la bibliothèque de lecture publique – Michel Butor, prolongation exceptionnelle de l’exposition En mots et en images, le samedi 20 septembre 2025 de 9h à 12h.

À cette occasion, une visite commentée de l’exposition vous sera proposée par notre équipe à partir de 11h.

Lieu de rendez-vous : Bibliothèque Michel Butor – 188 place de l’Église – Lucinges

Sans inscription – Tout public

Bibliothèque de lecture publique – Michel Butor 188 place de l’église 74380 Lucinges Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

