PROLONGATION DU FESTIVAL HISSONS LES VOIX Port-Vendres

PROLONGATION DU FESTIVAL HISSONS LES VOIX

1 Rue François Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-29 20:30:00

2025-10-29

Anne Alvaro lit Virginia Woolf. Un festival vibrant où les mots prennent vie à travers lectures, chants, musique, projections et rencontres. Une célébration de la parole sous toutes ses formes, entre émotion, engagement et partage. Sur réservation 12€

1 Rue François Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com

English :

Anne Alvaro reads Virginia Woolf. A vibrant festival where words come to life through readings, songs, music, screenings and encounters. A celebration of words in all their forms, between emotion, commitment and sharing. Bookings required 12?

German :

Anne Alvaro liest Virginia Woolf. Ein vibrierendes Festival, bei dem die Worte durch Lesungen, Gesang, Musik, Filmvorführungen und Begegnungen zum Leben erwachen. Eine Feier des Wortes in all seinen Formen, zwischen Emotionen, Engagement und Teilen. Mit Reservierung 12?

Italiano :

Anne Alvaro legge Virginia Woolf. Un festival vibrante in cui le parole prendono vita attraverso letture, canzoni, musica, proiezioni e incontri. Una celebrazione della parola in tutte le sue forme, con emozione, impegno e condivisione. Prenotazione obbligatoria 12?

Espanol :

Anne Alvaro lee a Virginia Woolf. Un festival vibrante donde las palabras cobran vida a través de lecturas, canciones, música, proyecciones y encuentros. Una celebración de la palabra hablada en todas sus formas, con emoción, compromiso y puesta en común. Reserva obligatoria 12?

