Prolongement du Printemps des Poètes concert-déclamation de Yan Levionnois

40 rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans le prolongement du Printemps des Poètes, venez nombreux au concert-déclamation de Yan Levionnois. Cet artiste, violoncelliste et comédien dit les poèmes des Illuminations de Rimbaud et joue les Suites de Britten au violoncelle. Moment musical à partager sans modération !

Dans le prolongement du Printemps des Poètes, venez nombreux au concert-déclamation de Yan Levionnois. Cet artiste, violoncelliste et comédien dit les poèmes des Illuminations de Rimbaud et joue les Suites de Britten au violoncelle. Moment musical à partager sans modération entre amis ou en famille ! .

40 rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 62 77 27 leprieuredelauzun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Prolongement du Printemps des Poètes concert-déclamation de Yan Levionnois

As part of the Printemps des Poètes festival, come along to Yan Levionnois’s concert-declamation. This artist, cellist and actor recites poems from Rimbaud’s Illuminations and plays Britten’s Suites on the cello. A musical moment to be shared without moderation!

L’événement Prolongement du Printemps des Poètes concert-déclamation de Yan Levionnois Lauzun a été mis à jour le 2026-01-10 par OT du Pays de Lauzun