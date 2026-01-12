Prolongement du Printemps des Poètes concert-déclamation de Yan Levionnois Lauzun
40 rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-04-18
Dans le prolongement du Printemps des Poètes, venez nombreux au concert-déclamation de Yan Levionnois. Cet artiste, violoncelliste et comédien dit les poèmes des Illuminations de Rimbaud et joue les Suites de Britten au violoncelle. Moment musical à partager sans modération entre amis ou en famille ! .
40 rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 62 77 27 leprieuredelauzun@gmail.com
English : Prolongement du Printemps des Poètes concert-déclamation de Yan Levionnois
As part of the Printemps des Poètes festival, come along to Yan Levionnois’s concert-declamation. This artist, cellist and actor recites poems from Rimbaud’s Illuminations and plays Britten’s Suites on the cello. A musical moment to be shared without moderation!
