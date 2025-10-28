PROMAN recrute des agents de tri ! Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 28 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Le secteur de la logistique transport recrute pour les semaines à venir pour des entreprises situées sur Rennes et sa périphérie sur des missions gérées par PROMAN.

Venez rencontrer PROMAN en vue de candidater sur les missions à pourvoir pour les semaines à venir ! Vous serez reçu(e) pour présenter votre profil & vos motivations avant inscription et présentation aux entreprises concernées par les besoins d’agent(e)s de tri. Nombreux postes à pourvoir sur Rennes & périphérie ; prévoir un moyen d

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine