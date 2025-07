Promenade à Bâle Altkirch

Promenade à Bâle Altkirch mardi 26 août 2025.

Promenade à Bâle

2 rue de l’Ill Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-26 09:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-26

Balade dans Bâle et ses petits quartiers. Repas tiré du sac. Prévoir pièce d’identité, 15 € en monnaie pour le tram, bac, et de bonnes chaussures. Sur inscription

Bâle est à deux pas du Sundgau profitez de nos animations estivales pour découvrir le joli centre de cette ville Suisse !

RDV à proximité de l’arrêt de bus de la gare d’Altkirch, puis en voiture jusqu’à Saint-Louis où vous prendrez le tram jusqu’au centre-ville de Bâle.

Balade le long des berges du Rhin et dans le centre, visite du pont, des petits quartiers, de la cathédrale, du théâtre, de l’église Elisabeth et des jolies places. Prévoir repas tiré du sac ou casse-croûte à midi.

Si vous avez encore un peu de temps l’après-midi, notre guide Jacqueline vous emmènera découvrir les alentours de Bâle, le jardin botanique, etc.

Sur inscription au 03 89 40 02 90 A partir de 5 participants

A noter n’oubliez pas votre carte d’identité et 15 € en monnaie (tram, bateau). Prévoir de bonnes chaussures.

Cette sortie n’est pas une visite guidée mais une balade à travers les rues de Bâle. .

2 rue de l’Ill Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90

English :

Stroll around Basel and its little districts. Packed lunch. Bring ID, 15? in change for streetcar and ferry, and good shoes. On request

German :

Spaziergang durch Basel und seine kleinen Viertel. Essen aus dem Rucksack. Ausweis, 15 ? in Münzen für Tram, Fähre und gute Schuhe mitbringen. Auf Anmeldung

Italiano :

Passeggiata a Basilea e nei suoi piccoli quartieri. Pranzo al sacco. Portare un documento d’identità, 15 euro di resto per il tram e il traghetto e buone scarpe. Su richiesta

Espanol :

Paseo por Basilea y sus pequeños barrios. Comida para llevar. Llevar DNI, 15? de cambio para el tranvía y el ferry, y buen calzado. A petición

L’événement Promenade à Bâle Altkirch a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme du Sundgau