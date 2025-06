Promenade à cheval au coucher de soleil débutant Agon-Coutainville 4 juillet 2025 20:00

Manche

Promenade à cheval au coucher de soleil débutant 56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Promenade à cheval au coucher de soleil (à partir de 13 ans ou 10 ans aux titulaires du galop 2 ou 3).

Promenade à cheval au coucher de soleil (à partir de 13 ans ou 10 ans aux titulaires du galop 2 ou 3). .

56 Charrière du Commerce

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 44 84 99 96 ceagon@orange.fr

English : Promenade à cheval au coucher de soleil débutant

Sunset horseback ride (from age 13, or age 10 for holders of galop 2 or 3).

German :

Ausritt in den Sonnenuntergang (ab 13 Jahren oder ab 10 Jahren mit Galop 2 oder 3).

Italiano :

Passeggiata a cavallo al tramonto (a partire dai 13 anni o dai 10 anni per i possessori del galop 2 o 3).

Espanol :

Paseos a caballo al atardecer (a partir de 13 años o de 10 años para los titulares del galop 2 o 3).

L’événement Promenade à cheval au coucher de soleil débutant Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-06-20 par Coutances Tourisme