Côtes-d’Armor

Promenade à cheval entre plage et campagne

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Promenade à cheval dans la lagune de Sables d’Or les Pins et sur les chemins vers le Cap d’Erquy. Seul, à deux ou en famille, vous découvrirez l’équitation d’extérieur avec une cavalerie adaptée et des enseignants diplômés et passionnés.

À partir de 10 ans. Niveau débutant et confirmé.

Réservation auprès de Marie par téléphone .

Lieu-dit Les Cognets Centre équestre Les Cognets

Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 95 38 89

