Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant La Hallotière
Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant La Hallotière dimanche 5 avril 2026.
Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant le dimanche 5 avril 2026 à 14h30 à l’Écurie du Bonheur à la Hallotière. Pour tous les niveaux. Réservation obligatoire au 06 37 97 96 77. .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
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English : Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant
L’événement Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant La Hallotière a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray