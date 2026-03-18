Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant le dimanche 5 avril 2026 à 14h30 à l’Écurie du Bonheur à la Hallotière. Pour tous les niveaux. Réservation obligatoire au 06 37 97 96 77. .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

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English : Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant

L’événement Promenade à cheval et poney à la recherche de l’oeuf géant La Hallotière a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray