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Promenade à cheval pour ados & adultes La Hallotière

Promenade à cheval pour ados & adultes La Hallotière dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 70 La Mare Engrand

Ville : 76780 La Hallotière

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Hallotière

Promenade à cheval pour ados & adultes

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille !   .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77 

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English : Promenade à cheval pour ados & adultes

L’événement Promenade à cheval pour ados & adultes La Hallotière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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