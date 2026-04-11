Saint-Germain-de-Calberte

PROMENADE À CHEVAL STAGE PONEY

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Tous les matins, du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 12h au Serre de la Can.

Cette semaine sera axée sur l’apprentissage à poney et à cheval à travers des activités ludiques. L’animation s’adresse aux 6-12 ans débutants ou sensibilisés, maximum 6 participants. Thème Nature.

Tous les matins, du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 12h au Serre de la Can.

Cette semaine sera axée sur l’apprentissage à poney et à cheval à travers des activités ludiques. L’animation s’adresse aux 6-12 ans débutants ou sensibilisés, maximum 6 participants. Thème Nature.

Objectif créer une relation de confiance avec son poney. Remise d’un diplôme Le petit cavalier .

Tarif 60€ la semaine/enfant adhérent au foyer rural (adhésion de 10€).

Inscription foyerrural48370@gmail.com

Intervenants Solenn Maziarz et Brigitte Bavent.

Informations auprès de Solenn au 07 65 89 25 04.

Présence des parents souhaitée le vendredi. Pensez aux bottes ou chaussures fermées et confortables, au vêtement de pluie, un petit goûter et une gourde d’eau. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 7 65 89 25 04

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English :

Every morning, from Monday April 20 to Friday April 24, from 10 a.m. to 12 p.m. at Serre de la Can.

This week will focus on learning to ride a pony or a horse through fun activities. The activity is aimed at 6-12 year-olds, beginners or those with some previous experience, with a maximum of 6 participants. Nature theme.

L’événement PROMENADE À CHEVAL STAGE PONEY Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère