Promenade à la campagne Rue Eugène Mazelié Lauzun

Promenade à la campagne

Rue Eugène Mazelié Café des sports Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Venez nombreux rejoindre Keith Brown pour une balade autour de Lauzun et de ses environs organisée par l’association Lauzun Ateliers. Bonne compagnie et bonne conversation garanties ! Chaussures de marche et veste adaptée à la météo sont nécessaires pour apprécier ce moment convivial.

Rue Eugène Mazelié Café des sports Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

English : Promenade à la campagne

Join Keith Brown for a stroll around Lauzun and the surrounding area, organized by the association Lauzun Ateliers. Good company and good conversation guaranteed! You’ll need walking shoes and a jacket suitable for the weather to enjoy this convivial event.

L’événement Promenade à la campagne Lauzun a été mis à jour le 2026-01-21 par OT du Pays de Lauzun