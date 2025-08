Promenade à la découverte des cigognes Munster

Promenade à la découverte des cigognes Munster mercredi 30 juillet 2025.

Promenade à la découverte des cigognes

1 Rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Mercredi 2025-07-30 15:00:00

2025-08-13 16:30:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

Balade accompagnée pour découvrir et observer la cigogne. Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

Oh les belles cigognes! Symboles de fertilité et de chance dans certaines cultures, elles sont surtout de ferventes ambassadrices de la ville de Munster. Au fil de cette promenade, plongez dans leurs aventures fascinantes observez-les dans leur habitat naturel, découvrez leurs habitudes de vie, leurs migrations et les actions mises en place pour protéger cette espèce emblématique. Une expérience privilégiée au plus près de ces oiseaux gracieux, idéale pour redécouvrir sous un autre angle le centre-ville de Munster.

Informations pratiques :

Durée : 1h30

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens en laisse autorisés

Préparation

Vêtement adapté à la météo du jour

À noter :

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu.

1 Rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Guided walk to discover and observe the stork. Registration required at the tourist office.

German :

Begleiteter Spaziergang, um den Storch zu entdecken und zu beobachten. Anmeldung im Tourismusbüro erforderlich.

Italiano :

Passeggiata guidata per scoprire e osservare la cicogna. Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Paseo guiado para descubrir y observar las cigüeñas. Inscripción obligatoria en la oficina de turismo.

