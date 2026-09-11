Promenade à la découverte des mottes féodales d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet

Informations pratiques

Promenade à la découverte des mottes féodales d’Aubiet Dimanche 20 septembre, 09h30 Mairie d’Aubiet Gers

Gratuit. Pas de limitation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des mottes féodales d’Aubiet lors d’une promenade guidée et commentée par les membres du Groupe de recherches historiques d’Aubiet.

Ce parcours d’environ 3 km vous permettra de mieux comprendre l’histoire et le patrimoine du village.

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 à 9h30, sur la place du Foyer rural. Retour prévu vers 12h.

Mairie d’Aubiet Place la mairie, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 17 18 59 00 GROUPE RECHERCHES HISTORIQUE D’AUBIET

32270 AUBIET parking gratuit

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le 19 septembre 2026. Parcourez les mottes féodales d’Aubiet lors d’une promenade guidée et commentée par des membres du groupe recherches 3 km, …

©eric rota