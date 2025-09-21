Promenade à la rencontre des botanistes et herboristes femmes RDV au parking de la maison Rosa Bonheur Magny-les-Hameaux

Promenade à la rencontre des botanistes et herboristes femmes Dimanche 21 septembre, 17h00 RDV au parking de la maison Rosa Bonheur Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Une balade au départ du charmant village de Magny, à la découverte de lieux évoquant quelques femmes connus de Magny mais aussi celles restées dans l’ombre de la connaissance botanique. L’exemple de Jeanne Barret et des femmes herboristes nous guidera tout au milieu de la Mérantaise.

Durée : 2h30

Activité organisée par Françoise – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journee-du-matrimoine-promenade-les-femmes-botanistes-et-herboristes-5078

RDV au parking de la maison Rosa Bonheur 2 rue Ernest-Chausson 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

Une balade culturelle et nature au départ du charmant village de Magny-les-Hameaux – Gratuit Nature Sortie nature

Solen /Econature