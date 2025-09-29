Promenade à l’Automne Toutlemonde

Promenade à l’Automne

Eglise Toutlemonde Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Saison culturelle ITINERANCES

Violoncelle, harpe

Une harpe, un violoncelle, deux voix…

Poésie et musique vous invitent à une ballade en forêt. Venez admirer les feuilles rousses de l’automne, humer l’odeur boisée de la forêt, écouter les gouttes de pluie perler à la surface de l’eau !

Ce voyage imaginaire mené par les chants du violoncelle et de la harpe vous fera redécouvrir, en solo ou en duo, des œuvres de Fauré, Verlaine, Schubert, Tournier, Régnier et De la Presle.

Violoncelle Lucie Guéraud Harpe Marie Guéraud

Réservations conseillées

– par téléphone 02 44 09 26 06

– en ligne sur www.cholet.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Eglise Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr

