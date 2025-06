Promenade à Saint-Colomb Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun 6 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Promenade à Saint-Colomb Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-06 10:00:00

2025-07-06

Venez nombreux (re)découvrir le village et ses différents points d’intérêts grâce à cette balade contée. Le départ se fait à la salle des fêtes et sera suivi d’un pique-nique tiré du sac sur la pelouse. Si le mauvais temps s’invite, repli dans la salle des fêtes.

Salle des fêtes Rue Pol Xavier

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 71 82 85

English :

Come and (re)discover the village and its various points of interest with this storytelling walk. Departure from the village hall, followed by a picnic on the lawn. In case of bad weather, the village hall will be the venue.

German : Promenade à Saint-Colomb

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie das Dorf und seine verschiedenen Sehenswürdigkeiten dank dieser Märchenwanderung (wieder). Der Start erfolgt am Festsaal, gefolgt von einem Picknick aus dem Rucksack auf dem Rasen. Bei schlechtem Wetter wird in den Festsaal ausgewichen.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire il villaggio e i suoi vari punti di interesse in questa passeggiata narrativa. Partenza dalla sala del villaggio, seguita da un picnic sul prato. In caso di maltempo, la passeggiata può essere rinviata alla sala del villaggio.

Espanol : Promenade à Saint-Colomb

Venga a (re)descubrir el pueblo y sus diversos puntos de interés en este paseo cuentacuentos. Salida de la sala de fiestas, seguida de un picnic en el césped. En caso de mal tiempo, el paseo puede retirarse a la sala de fiestas.

