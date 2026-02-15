Promenade à Saint Méard de Dronne

Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Promenade à Saint Méard de Dronne, avec visite de l’église romane, entièrement peinte; et illuminée. Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes de Saint Méard de Dronne à 13h45

Promenade à Saint Méard de Dronne, avec visite de l’église romane, entièrement peinte; et illuminée. Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes de Saint Méard de Dronne à 13h45 .

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 38 89 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade à Saint Méard de Dronne

Walk to Saint Méard de Dronne, with a visit to the Romanesque church, fully painted and illuminated. Meet at the Salle des Fêtes parking lot in Saint Méard de Dronne at 1.45pm

L’événement Promenade à Saint Méard de Dronne Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-02-11 par Val de Dronne