Promenade à Saint Méard de Dronne Saint-Méard-de-Drône

Promenade à Saint Méard de Dronne, avec visite de l’église romane, entièrement peinte; et illuminée. Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes de Saint Méard de Dronne à 13h45
Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 38 89 19
English : Promenade à Saint Méard de Dronne
Walk to Saint Méard de Dronne, with a visit to the Romanesque church, fully painted and illuminated. Meet at the Salle des Fêtes parking lot in Saint Méard de Dronne at 1.45pm
