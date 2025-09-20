« Promenade amoureuse dans Sceaux » de Noëlle Herrenschmidt Hôtel de ville Sceaux

« Promenade amoureuse dans Sceaux » de Noëlle Herrenschmidt Samedi 20 septembre, 08h30 Hôtel de ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Construit comme une promenade qui démarre et se termine dans le quartier des Blagis, le nouvel ouvrage de Noëlle Herrenschmidt, « Promenade amoureuse dans Sceaux », présente dix-neuf maisons et résidences de Sceaux. Pendant un mois, des Journées européennes du patrimoine aux Journées nationales de l’architecture, une exposition retranscrit, à l’hôtel de ville, les planches de l’ouvrage et met en valeur le patrimoine, l’architecture et l’histoire de Sceaux.

Hôtel de ville 122 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

