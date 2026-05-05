Promenade archéologique dans la rue Krusovska, Topoľčany, Topoľčany

Promenade archéologique dans la rue Krusovska 12 et 13 juin Topoľčany District of Topoľčany

Entrée simple 2 EUR personne (adultes et enfants), maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Promenade archéologique avec archéologue du Musée Tribech à Topolcany sur la rue Krusovska (dans la partie nord-est de la ville). Le début de la promenade est situé en face de la brasserie, la fin en face du Musée Tribeca. Au total, nous avons six arrêts (brasserie, brique et moulin, vieux cimetière, bureau des impôts, carrefour de Bernolak Krusovska, museum) fournissant des informations sur la recherche de sites individuels et leur calendrier dans l’histoire de la ville.

Topoľčany „Krušovská, pivovar“ Topoľčany 955 03 District of Topoľčany Nitra +421385323253 [{« type »: « email », « value »: « lektorka@tribecskemuzeum.sk »}, {« type »: « phone », « value »: « 0385323 253 »}]

UN OUI

©Tribečské múzeum v Topoľčanoch