Promenade archéologique. L’histoire de l’Holocauste cachée dans des objets, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Żłobek

Promenade archéologique. L’histoire de l’Holocauste cachée dans des objets Dimanche 14 juin, 12h00 Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze Włodawa County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Le camp d’extermination allemand SS-Sonderkommando Sobibor a fonctionné de mai 1942 à octobre 1943 et près de 180 000 femmes, hommes et enfants juifs y ont perdu la vie en 18 mois. Aujourd’hui, le Musée et le Mémorial sont situés ici, et l’exposition présentée dans le bâtiment du musée commémore l’histoire tragique des victimes du camp.

Les connaissances sur son fonctionnement ont été grandement complétées par des recherches archéologiques menées depuis près de 20 ans Dans les locaux de l’ancien camp, il y a des reliques des fondations des chambres à gaz, l’explosion du soulèvement des prisonniers et le contour du bâtiment du salon de coiffure et de la caserne de Sonderkommando, qui a été mis en évidence dans l’espace. Les découvertes archéologiques aident non seulement à mieux comprendre la structure et le fonctionnement du camp, mais montrent également le caractère dramatique des événements qui se sont déroulés ici.

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PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

12h00-12h30 – Accueillir les participants dans la salle pédagogique et la projection du programme « Le Sobibor. Histoire de l’Holocauste cachée dans des objets » .

12 :30-14 :00 – Visite de l’exposition permanente et balade archéologique autour du site de l’ancien camp d’extermination allemand de Sobibor.

Le programme comprend une présentation des découvertes archéologiques les plus importantes faites au site commémoratif de Sobibor, une discussion sur les résultats de la recherche et leur importance, ainsi qu’une présentation des principales découvertes.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze Żłobek 101 Żłobek 22-200 Włodawa County Lublin Voivodeship +48 82 572 60 31 https://www.sobibor-memorial.eu/ https://www.facebook.com/Sobibor.Memorial/

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