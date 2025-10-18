Promenade architecturale à Palente Médiathèque de Palente Besançon

Promenade architecturale à Palente Samedi 18 octobre, 10h30 Médiathèque de Palente Doubs

Gratuit, inscription obligatoire

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

En partenariat avec Vincent Paillot, architecte-conseiller au CAUE, découvrez l’histoire du quartier et de ses styles architecturaux marqués par l’urbanisme de l’après-guerre.

Visite interprétée en Langue des Signes Françaises par Cal’LSF.

Rendez-vous devant la médiathèque, place des Tilleuls – Gratuit – Accessible aux PMR

Médiathèque de Palente Place des Tilleuls 25000 BESANCON Besançon 25000 Les Orchamps Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Besançon – Jean-Paul Tupin