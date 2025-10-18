Promenade architecturale au CAUE Var 59 Avenue du Maréchal Foch – Toulon Bandol

Promenade architecturale au CAUE Var Samedi 18 octobre, 10h00 59 Avenue du Maréchal Foch – Toulon Var

2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Le CAUE Var vous invite à une promenade urbaine avec Loïc Gestin, témoin de l’exposition 2025, « Habiter l’Ensemble ».

Une balade qui vous amènera découvrir, « Le Concorde », la fameuse tour construite à la fin des années 50 par Pierre Pascalet et Paul Luyton. Elle est l’une des premières tours construites à Toulon et un véritable repère urbain aujourd’hui. Elle se poursuivra dans le Parc de l’Epargne, conçu à la même époque autour d’une ancienne bastide et de sa pinède, une ambiance radicalement différente à seulement… 900 mètres.

Durant cette promenade, vous aurez l’occasion d’observer d’autres ensembles remarquables commentés par Loïc Gestin, architecte et urbaniste.

Lieu de départ : Arrêt de bus Castigneau, 59 Avenue du Maréchal Foch – Toulon

59 Avenue du Maréchal Foch – Toulon Bandol 83150

©CAUE Var