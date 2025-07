PROMENADE ARCHITECTURALE DU COEUR DE VILLE Sérignan

PROMENADE ARCHITECTURALE DU COEUR DE VILLE

Allées de la République Sérignan Hérault

Découvrez la richesse architecturale du cœur de ville lors d’une promenade guidée. Entre façades anciennes, places emblématiques et bâtiments marqués par l’histoire, cette visite invite à poser un nouveau regard sur le patrimoine urbain. Rendez‑vous directement sur la promenade. Gratuit et ouvert à tous. .

Allées de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90

English :

Take an architectural stroll through the heart of the city! Discover facades, squares and emblematic buildings. Free, open to all, meet on the promenade.

German :

Machen Sie einen architektonischen Spaziergang durch das Stadtzentrum! Entdecken Sie Fassaden, Plätze und symbolträchtige Gebäude. Kostenlos, für alle Altersgruppen, Treffpunkt auf der Promenade.

Italiano :

Fate una passeggiata architettonica nel cuore della città! Scoprite le facciate, le piazze e gli edifici emblematici. Gratuito, aperto a tutti, incontro sul lungomare.

Espanol :

Dé un paseo arquitectónico por el corazón de la ciudad Descubra las fachadas, plazas y edificios emblemáticos. Gratuito, abierto a todos, encuentro en el paseo marítimo.

