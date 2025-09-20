Promenade architecturale – Le logement collectif d’hier à aujourd’hui CAUE Var Toulon

Promenade architecturale – Le logement collectif d’hier à aujourd’hui CAUE Var Toulon samedi 20 septembre 2025.

Promenade architecturale – Le logement collectif d’hier à aujourd’hui 20 et 21 septembre CAUE Var Var

Nombres de places limitées. Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Toulon, place Louis Blanc ou par téléphone au 04 94 18 53 00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Cette balade urbaine vous invite à explorer l’architecture du centre-ville de Toulon, entre bâtiments emblématiques et constructions plus discrètes, datant des années 1950 à 1980.

Guidés par une architecte passionnée par le patrimoine local, vous serez amenés à réfléchir à l’évolution du logement collectif, à ses enjeux passés, présents et futurs.

Le patrimoine ne se limite pas aux édifices anciens: il inclut également des réalisations plus récentes, véritables témoins des mutations techniques et sociales. Ce parcours vous permettra de mieux comprendre comment l’usage du béton armé a ouvert de nouvelles perspectives aux architectes.

Cette promenade aura lieu le samedi et le dimanche matin, de 10h à 12h30.

CAUE Var 26 Place Vincent Raspail, 83 000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.provencemed.com/agenda/promenade-architecturale-le-logement-collectif-dhier-a-aujourdhui-jep-2025/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 94 18 53 00 »}]

