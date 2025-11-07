Promenade artistique à la Chapelle Saint-Sixte Route d’Orgon Eygalières

Promenade artistique à la Chapelle Saint-Sixte

Vendredi 7 novembre 2025 de 13h30 à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route d’Orgon Chapelle Saint-Sixte Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

L’Atelier Vagabond vous propose une promenade artistique autour de la Chapelle Saint-Sixte à Eygalières, vendredi 7 novembre de 13h30 à 16h !

Organisé par Valentine Champetier de l’Atelier Vagabond, atelier artistique situé à Avignon



Découvrir, dessiner et peindre…

Croquer les villages du Luberon, les rues d’Avignon ou encore les champs d’olivier et les vignes des Alpilles…



Ce vendredi 7 novembre, Valentine Champetier vous propose, au détour d’une balade, de mettre en dessin Eygalières, sa Chapelle Saint-Sixte et son vieux village si pittoresque.

Matériel fourni (crayons, stylos, aquarelle…). Prévoir un carnet d’aquarelle et de bonnes chaussures.



Sur inscription, par téléphone ou par mail .

Route d’Orgon Chapelle Saint-Sixte Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 35 44 74 contact@valentinechampetier.com

English :

Atelier Vagabond invites you to an artistic stroll around Saint-Sixte Chapel in Eygalières on Friday, 7 November from 1:30 pm to 4 pm!

German :

Das Atelier Vagabond lädt Sie am Freitag, den 7. November, von 13:30 bis 16:00 Uhr zu einem künstlerischen Spaziergang rund um die Kapelle Saint-Sixte in Eygalières ein!

Italiano :

Atelier Vagabond vi invita a fare una passeggiata artistica nella Chapelle Saint-Sixte di Eygalières, venerdì 7 novembre dalle 13.30 alle 16.00!

Espanol :

Atelier Vagabond le invita a dar un paseo artístico por la Chapelle Saint-Sixte de Eygalières, el viernes 7 de noviembre de 13.30 a 16.00 horas

