Promenade au cœur de la garrigue : entre patrimoine bâti et patrimoine vivant, Parking des ateliers municipaux, Viols-le-Fort

Informations pratiques

Promenade au cœur de la garrigue : entre patrimoine bâti et patrimoine vivant Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking des ateliers municipaux Hérault

Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures pour la randonnée et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade naturaliste dans les garrigues du nord de Montpellier

À la découverte du patrimoine rural et vivant

Avec Tanguy Daufresne, écologue, chargé de recherche à l’INRAE

Partez pour une petite randonnée guidée à travers les paysages typiques du Midi languedocien, mêlant garrigues, murets de pierre, capitelles et autres traces du patrimoine rural, bâti ou non bâti.

Au fil du parcours, vous observerez une faune et une flore riches, en interaction constante avec les activités humaines passées et actuelles.

Au programme :

• Lecture de paysage

• Observations naturalistes

• Échanges sur les équilibres écologiques du territoire

Une sortie idéale pour mieux comprendre ce qui fait la singularité de nos paysages méditerranéens.

Sous réserve des coonditions météorologiques. Prévoir une tenue adaptée aux balades en pleine nature.

Parking des ateliers municipaux Avenue du Castellas, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 04 67 55 01 86 Parking ombragé. Accès depuis la RD 32, en face de la boulangerie.

Balade naturaliste dans les garrigues du nord de Montpellier

© Gilles Pottier