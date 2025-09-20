Promenade au Conservatoire Conservatoire Eugène Bozza Valenciennes

Promenade au Conservatoire Samedi 20 septembre, 10h00 Conservatoire Eugène Bozza Nord

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez visiter le Conservatoire librement !

Une carte au trésor sera à disposition, avec la participation de l’association les Val’Poly-sons.

Samedi 21 septembre, de 10h à 16h

Conservatoire Eugène Bozza 8 Rue Ferrand Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

