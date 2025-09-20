Promenade au Manoir de La Coudraie Manoir de la Coudraie Beaussais-sur-Mer

Promenade au Manoir de La Coudraie Manoir de la Coudraie Beaussais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Promenade au Manoir de La Coudraie 20 et 21 septembre Manoir de la Coudraie Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite extérieure gratuite

Promenade dans les abords , potagers et tour de l’étang qui alimente les douves en eau.

À 15h30 le samedi et le dimanche , présentation des lieux et de leur restauration par le propriétaire (une heure).

Manoir de la Coudraie La Coudraie, 22650, Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 22650 Ploubalay Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 87 02 14 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089460;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-la-coudraie-ploubalay-fusionnee-en-beaussais-sur-mer-en-2017/30ce2f56-616a-4b24-b281-952c832e673a Ancien manoir du XVe à cour fermée, entouré de douves, transformé en château classique en 1729 et en grande partie détruit entre 1794 et 1806, avant d’être transformé en ferme jusqu’en 1997.

Restauration lourde du manoir et des abords, potagers, étang et avenues, entreprise depuis 1997. D26 ( Dinan/ Saint-Jacut de la mer), à 2km au Nord du Plessix-Balisson et 3km au Sud du rond-point d’accès à Saint-Jacut.

Visite extérieure gratuite

Robert de Metz