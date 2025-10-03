Promenade au petit marché du Jardin Ecole Petit Marché du Jardin Ecole Montreuil

Promenade au petit marché du Jardin Ecole Vendredi 3 octobre, 14h00 Petit Marché du Jardin Ecole Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Venez vous promener, le temps d’un après-midi, au marché Petit Marché du Jardin Ecole avec des producteurs et des artisans indépendants

Petit Marché du Jardin Ecole 4 rue du Jardin-Ecole, Montreuil Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France
