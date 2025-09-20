Promenade autour de Longnes Église Longnes

Promenade autour de Longnes Samedi 20 septembre, 14h00 Église Yvelines

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez visiter l’église de Longnes pour découvrir l’exposition sur les travaux de rénovation du clocher et de la toiture, puis promenez-vous avec les membres du groupe Patrimoine de la Paroisse de Bréval/Dammartin-en-Serve dans les hameaux du village de Longnes pour découvrir le petit patrimoine et autres bâtiments ruraux remarquables.

Église 2 Rue de Mirbel, 78980 Longnes, France Longnes 78980 Yvelines Île-de-France Partiellement détruite en 1591.

Circuit patrimonial commenté