Promenade aux Jardins de l’UNESCO Siège de l’UNESCO Paris

Visite libre, gratuite et sans réservation

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’UNESCO vous invite à découvrir ses jardins aménagés et l’esplanade des oeuvres d’art.

Samedi 20 septembre, de 12h à 18h

entrée : 7, place de Fontenoy – 75007 Paris

Découvrez notamment :

Le Jardin japonais conçu par Isamu Noguchi et récemment restauré

L’espace de méditation de Tadao Andō,

Le Square de la Tolérance, chef d’oeuvre de sculpture paysagère, par Dani Karavan

Le Jardin potager écologique de l’UNESCO.

La Piazza de l’architecte paysager Burle Marx et l’esplanade des chefs-d’œuvre de l’art moderne signés Miró, Calder, Moore, Vhils, Chillida…

Une invitation à la découverte d’un patrimoine paysager d’exception, dans un ensemble architectural emblématique de l’art brutaliste à Paris.

Prolongez la visite avec une exposition dédiée aux Routes de la Soie présentée sur les grilles de l’UNESCO.

Siège de l’UNESCO 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France 0145681000 https://www.unesco.org Le Siège de l’UNESCO accueille toute l’année une grande variété d’événements gratuits et ouverts au public : concerts, spectacles, cérémonies, projections, expositions et conférences.

Visitez le Siège de l’UNESCO, un joyau architectural moderne conçu par des architectes emblématiques du XXe siècle tels que Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi.

Plongez au cœur de l’UNESCO et découvrez son histoire riche, sa mission et ses valeurs. Au cours de votre visite, explorez les actions de l’Organisation et son impact mondial, en comprenant son rôle essentiel dans l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.

Admirez une collection exceptionnelle de plus de 1 000 œuvres d’artistes modernes et contemporains de renommée mondiale, dont Calder, Picasso, Giacometti, Vhils et Mircea Cantor. Métro : Ségur-UNESCO (ligne 10), Cambronne (ligne 6), Ecole militaire (ligne 8). Bus: 28, 80.

