Promenade aux lampions Angoulême

Promenade aux lampions

rue Jules Michelet Angoulême Charente

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le Comité des fêtes organise une promenade aux lampions. Retrouvez-nous devant le mur peint Goscinny pour un moment féerique.

rue Jules Michelet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 41 36 gerard.france@cegetel.net

English :

The Comité des fêtes is organizing a lantern-lit walk. Meet us in front of the painted Goscinny wall for a magical moment.

German :

Das Festkomitee organisiert einen Spaziergang mit Laternen. Treffen Sie uns vor der bemalten Goscinny-Wand für einen märchenhaften Moment.

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una passeggiata a lume di lanterna. Unitevi a noi davanti al muro dipinto di Goscinny per un momento magico.

Espanol :

El Comité des fêtes organiza un paseo a la luz de las linternas. Acompáñanos frente al muro pintado de Goscinny para vivir un momento mágico.

