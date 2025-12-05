Promenade aux lampions Angoulême
Promenade aux lampions Angoulême vendredi 5 décembre 2025.
Promenade aux lampions
rue Jules Michelet Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le Comité des fêtes organise une promenade aux lampions. Retrouvez-nous devant le mur peint Goscinny pour un moment féerique.
.
rue Jules Michelet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 41 36 gerard.france@cegetel.net
English :
The Comité des fêtes is organizing a lantern-lit walk. Meet us in front of the painted Goscinny wall for a magical moment.
German :
Das Festkomitee organisiert einen Spaziergang mit Laternen. Treffen Sie uns vor der bemalten Goscinny-Wand für einen märchenhaften Moment.
Italiano :
Il Comité des fêtes organizza una passeggiata a lume di lanterna. Unitevi a noi davanti al muro dipinto di Goscinny per un momento magico.
Espanol :
El Comité des fêtes organiza un paseo a la luz de las linternas. Acompáñanos frente al muro pintado de Goscinny para vivir un momento mágico.
L’événement Promenade aux lampions Angoulême a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême