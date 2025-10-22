Promenade avec les chèvres dans les bois Coutenson Bas-en-Basset

Promenade avec les chèvres dans les bois Coutenson Bas-en-Basset mercredi 22 octobre 2025.

Promenade avec les chèvres dans les bois

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit enfants moins de 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Partons 2h00-2h30 à la découverte des sous bois avec les chèvres pour observer leur façon de manger et de trouver ce qu’elles ont besoin dans les plantes et la nature pour se nourrir et se soigner. Réservation à la chèvrerie des P’tits Lou 06 84 73 47 74

.

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 47 74

English :

Let’s spend 2h00-2h30 discovering the undergrowth with the goats to observe how they eat and find what they need in plants and nature to feed and look after themselves. Reservations at the P’tits Lou goat farm 06 84 73 47 74

German :

Gehen wir 2:00-2:30 Uhr mit den Ziegen auf Entdeckungsreise durch den Unterwald, um ihre Art zu fressen zu beobachten und in den Pflanzen und der Natur das zu finden, was sie brauchen, um sich zu ernähren und zu pflegen. Reservierung bei der Chèvrerie des P’tits Lou 06 84 73 47 74

Italiano :

Trascorriamo 2h00-2h30 alla scoperta del sottobosco con le capre per osservare come mangiano e trovare nelle piante e nella natura ciò di cui hanno bisogno per nutrirsi e curarsi. Prenotazioni presso l’allevamento di capre P’tits Lou 06 84 73 47 74

Espanol :

Pasemos 2h00-2h30 descubriendo el sotobosque con las cabras para observar cómo se alimentan y encontrar lo que necesitan en las plantas y la naturaleza para alimentarse y cuidarse. Reservas en la granja de cabras P’tits Lou 06 84 73 47 74

L’événement Promenade avec les chèvres dans les bois Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron