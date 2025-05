PROMENADE BITERROISE SUR LE CANAL DU MIDI – Béziers, 22 mai 2025 07:00, Béziers.

Hérault

PROMENADE BITERROISE SUR LE CANAL DU MIDI Rue du Canal Royal Béziers Hérault

Tarif : 43 – 43 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

Embarquez aux 9 écluses pour un voyage dans le temps Riquet au XVIIe, pont-canal au XIXe, écluse de l’Orb et port Neuf au XXe. L’histoire du canal vous attend.

Réservation conseillée. .

Rue du Canal Royal

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 94 08 79 bateauxdusoleil@gmail.com

English :

Embark on a journey through time at the 9 locks: Riquet in the 17th century, canal bridge in the 19th century, Orb lock and Port Neuf in the 20th century. The history of the canal awaits you.

German :

Begeben Sie sich an den 9 Schleusen auf eine Reise in die Vergangenheit: Riquet im 17. Jahrhundert, Kanalbrücke im 19. Jahrhundert, Orb-Schleuse und Port Neuf im 20. Die Geschichte des Kanals erwartet Sie.

Italiano :

Intraprendete un viaggio nel tempo alle 9 chiuse: Riquet nel XVII secolo, il ponte del canale nel XIX secolo, la chiusa dell’Orb e Port Neuf nel XX secolo. La storia del canale vi aspetta.

Espanol :

Embárquese en un viaje a través del tiempo en las 9 esclusas: Riquet en el siglo XVII, el puente del canal en el siglo XIX, la esclusa del Orbe y Port Neuf en el siglo XX. La historia del canal le espera.

L’événement PROMENADE BITERROISE SUR LE CANAL DU MIDI Béziers a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE