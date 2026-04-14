Promenade botanique guidée pour découvrir, observer, admirer des arbres de tous les continents, Arboretum du tuffeau, Saint-Gervais-de-Vic

Promenade botanique guidée pour découvrir, observer, admirer des arbres de tous les continents 6 et 7 juin Arboretum du tuffeau Sarthe

Gratuit à titre exceptionnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Lors de cette visite guidée par les jardiniers-propriétaires, nous invitons les visiteurs à observer quelques uns des plus beaux arbres et arbustes parmi les 300 espèces plantées. L’identification des arbres peut se faire par le toucher des feuilles, par l’odeur des aiguilles, par l’observation de leur silhouette, de leur écorce, bourgeon, fleur et fruit. Nous encourageons chaque visiteur à mobiliser tous ses sens.

Arboretum du tuffeau « Le Tuffeau », Saint-Gervais-de-Vic, Sarthe, Pays de la Loire Saint-Gervais-de-Vic 72120 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 81 01- 06 19 25 37 61 Promenade botanique où l’accent est porté sur une connaissance multi-sensorielle des plantes et des équilibres écologiques. Il s’agit d’identifier les espèces par le toucher des feuilles, par l’odeur des aiguilles ou par l’observation des silhouettes, des écorces, des fleurs et des fruits (petit bassin non protégé). Depuis St Calais, prendre la D303, direction Bessé sur Braye. Après panneau Saint Gervais de Vic, quitter la route principale avant le virage pour prendre la route en face(rue des Mésanges). Longer le ruisseau pendant 3 km puis prendre à gauche la route « Le tuffeau ».

Lors de cette visite guidée par les jardiniers-propriétaires, nous invitons les visiteurs à observer quelques uns des plus beaux arbres et arbustes parmi les 300 espèces plantées. L’identification se…

©Nadine Dutier