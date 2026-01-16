Promenade botanique ESPACE DES RECOLLETS Montval-sur-Loir
ESPACE DES RECOLLETS 2 PLACE CLEMENCEAU Montval-sur-Loir Sarthe
Début : 2026-03-19 13:30:00
fin : 2026-04-28 17:30:00
2026-03-19 2026-04-28 2026-05-21 2026-07-09
À la découverte de la flore locale Nos rendez-vous botaniques 2026 !
Vous avez plus de 60 ans et vous aimez la nature ? Rejoignez Eve pour un cycle de promenades botaniques passionnantes à Montval-sur-Loir. Bien plus qu’une simple marche, chaque séance est une immersion dans le monde végétal, suivie d’un atelier créatif. .
ESPACE DES RECOLLETS 2 PLACE CLEMENCEAU Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 76 39 23 81
English :
Botanical walk
