Promenade botanique ESPACE DES RECOLLETS Montval-sur-Loir

ESPACE DES RECOLLETS 2 PLACE CLEMENCEAU Montval-sur-Loir Sarthe

Début : 2026-03-19 13:30:00

fin : 2026-04-28 17:30:00

2026-03-19 2026-04-28 2026-05-21 2026-07-09

Promenade botanique

À la découverte de la flore locale Nos rendez-vous botaniques 2026 !

Vous avez plus de 60 ans et vous aimez la nature ? Rejoignez Eve pour un cycle de promenades botaniques passionnantes à Montval-sur-Loir. Bien plus qu’une simple marche, chaque séance est une immersion dans le monde végétal, suivie d’un atelier créatif. .

ESPACE DES RECOLLETS 2 PLACE CLEMENCEAU Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 7 76 39 23 81

Botanical walk

