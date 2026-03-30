PROMENADE BOTANIQUE

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion de l’exposition à la Médiathèque Lenga Viva, Lenga Del Viu La botanique et la transmission des savoirs. Promenade botanique et création d’un herbier illustré, à partir de 12 ans (enfants accompagnés d’un adulte) à 14h30 animée par Marie Lorente. Sur inscription.

A l’occasion de l’exposition à la Médiathèque Lenga Viva, Lenga Del Viu La botanique et la transmission des savoirs. Promenade botanique et création d’un herbier illustré, à partir de 12 ans (enfants accompagnés d’un adulte) à 14h30 animée par Marie Lorente. Sur inscription. .

23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

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English :

On the occasion of the exhibition at the Médiathèque Lenga Viva, Lenga Del Viu La botanique et la transmission des savoirs. Botanical walk and creation of an illustrated herbarium, ages 12 and up (children accompanied by an adult) at 2:30pm, led by Marie Lorente. Registration required.

L’événement PROMENADE BOTANIQUE Puissalicon a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT AVANT-MONTS