Promenade champêtre sur les hauteurs du Cannet Musée Bonnard Le Cannet

à partir de 8 ans

Samedi 20 septembre à partir de 17h.

Laissez-vous guider à travers les paysages chers à Pierre Bonnard, lors d’une balade en fin de journée sur les hauteurs du Cannet, mêlant architecture, nature et lumière.

17h00 – Départ du musée Bonnard pour une montée à pied vers les hauteurs du Cannet

18h30 – Pique-nique champêtre sur le pouce en pleine nature

19h00 – Contemplation du coucher de soleil, puis retour au musée pour une visite « privée » des paysages de la collection Sidarta.

Une expérience paisible et sensorielle, pour découvrir les couleurs et ambiances qui ont inspiré le maître.

Attention : balade réservée aux bons marcheurs. Pensez à prévoir une lampe torche pour la descente nocturne.

Participation : 7 €

Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d'acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu'à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d'inspiration inépuisables. C'est durant cette période, qui dure près de 25 ans, qu'il peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s'accordent à dire qu'ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé (l'intérieur de sa maison, son jardin), mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d'un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard au même titre que la Sainte- Victoire pour Cézanne ou Giverny pour Monet, comme un territoire prégnant. C'est cette histoire de lien et d'identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) musée Bonnrard