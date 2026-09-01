AGENDA · Auxais
Promenade chantée au cœur du bocage Auxais
dimanche 27 septembre 2026 · Auxais
Informations pratiques
Auxais
Promenade chantée au cœur du bocage
Auxais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Suivez La Loure lors d’une balade chantée autour de la musique traditionnelle normande. Parcours de 5 km. Réservation obligatoire. .
Auxais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Promenade chantée au cœur du bocage
L’événement Promenade chantée au cœur du bocage Auxais a été mis à jour le 2026-08-13 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin