Promenade chorégraphique Jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini Paris samedi 11 octobre 2025.

Une balade dansante entre Jardin Villemin et Buttes-Chaumont

Le samedi 11 octobre 2025, de 10h à 12h30, embarquez pour une promenade chorégraphique inédite.

Le départ se fera depuis le Jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini (14 rue des Récollets, 75010 Paris) pour aboutir au parc des Buttes-Chaumont.

Ouvert à tous, sans inscription ni participation financière, cet événement est une invitation à explorer la ville autrement, en mouvement et en musique. Un moment de partage et de créativité, idéal pour découvrir la danse sous une forme accessible et joyeuse.

Prévoyez des chaussures confortables et, si vous le souhaitez, un pique-nique à partager.

La compagnie KeatBeck vous invite à une promenade chorégraphique originale, mêlant mouvement, découverte urbaine et convivialité. Un parcours artistique entre le 10e et le 19e arrondissement, ponctué par un pique-nique partagé pour prolonger l’expérience.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 12h30

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 200 personnes

Public adultes. A partir de 60 ans.

Jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini 14 Rue des Récollets 75010 Paris

