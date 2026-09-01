Promenade collective « Bulle de forêt » Saint-Laurent-de-Condel
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Laurent-de-Condel
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Condel
Promenade collective « Bulle de forêt »
Parking de l’école Saint-Laurent-de-Condel Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-14 2026-11-28 2026-12-09
Promenade collective « Bulle de forêt »
La Maison Départementale des Solidarités propose des promenades collectives en forêt partagées avec d’autres parents, enfants, bébés, et animées par des professionnels de la PMI
RDV à 10h au parking de l’école de Saint-Laurent-de-Condel
Sur inscription au 02.14.47.52.43 .
Parking de l’école Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 2 14 47 52 43
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English : Promenade collective « Bulle de forêt »
« Forest Bubble » group walk
L’événement Promenade collective « Bulle de forêt » Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Suisse Normande