Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Condel

Promenade collective « Bulle de forêt »

Parking de l’école Saint-Laurent-de-Condel Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-14 2026-11-28 2026-12-09

Promenade collective « Bulle de forêt »

La Maison Départementale des Solidarités propose des promenades collectives en forêt partagées avec d’autres parents, enfants, bébés, et animées par des professionnels de la PMI

RDV à 10h au parking de l’école de Saint-Laurent-de-Condel

Sur inscription au 02.14.47.52.43 .

Parking de l’école Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 2 14 47 52 43

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English : Promenade collective « Bulle de forêt »

« Forest Bubble » group walk

L’événement Promenade collective « Bulle de forêt » Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Suisse Normande